Радбез ООН провів екстрене засідання з атаки на танкери в Оманській затоці

Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Члени РБ ООН засудили інцидент, але офіційної резолюції не ухвалили

Члени Ради безпеки ООН засудили атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, і закликають ретельно розслідувати цей інцидент, але офіційних рішень на екстреному засіданні РБ ООН ухвалено не було. Про це заявив представник головуючого зараз в ООН Кувейту Мансур Айяд аль-Атайбі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Аль-Атайбі зазначив, що американська сторона не представила РБ ООН доказів причетності Ірану до інциденту з можливим нападом на два нафтові танкери в Оманській затоці.

"Ми не обговорювали жодних доказів", - заявив представник Кувейту.

Водночас постпред США при ООН Джонатан Коен підтвердив позицію Вашингтона, згідно з якою відповідальність за напад на танкери несе Іран.

"Жодне угруповання у регіоні не має ані ресурсів, ані потенціалу, щоб діяти з такою точністю. Зате в Ірану є зброя, експертні дані та інформація від спецслужб, щоб зробити це", - заявив Коен.

Нагадаємо,вранці 13 червня два танкери зазнали атаки в Оманській затоці біля берегів Ірану. ЗМІ повідомили, що від вибухів постраждали Front Altair норвезької компанії Frontline і Kokuka Courageous японської судноплавної фірми Kokuka Sangyo. Причиною вибухів називають торпедні атаки і підрив на мінах.