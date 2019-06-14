Британія вважає Іран відповідальним за напади на танкери в Османській затоці

Фото: танкер Front Altair (Pakistan Point)

Уряд Британії дав власну оцінку цьому інциденту

Велика Британія вважає, що іранські військові "майже достовірно" відповідальні за атаки на два танкери з нафтою в Оманській затоці. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джеремі Хант, передає РБК-Україна із посиланням на The Independent.

За словами міністра, такого висновку дійшов британський уряд після "власної оцінки" інциденту.

"Недавні атаки засновані на моделі дестабілізуючої поведінки Ірану і представляють серйозну небезпеку для регіону", - додав Хант.

Нагадаємо, в Оманській затоці 13 червня напали на норвезький і сінгапурський нафтові танкери. Це відбулося через місяць після того, як внаслідок диверсії було пошкоджено чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Члени Ради безпеки ООН зібралися на екстрене засідання з цього приводу та засудили атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, і закликають ретельно розслідувати цей інцидент, але офіційних рішень на екстреному засіданні РБ ООН ухвалено не було.

Додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що за атакою на танкери в затоці Омана стояв Іран. Так він прокоментував випущене ВМС США відео, яке демонструє, як моряки з іранського катера знімають з борту одного з танкерів щось, що нагадує нерозірвану магнітну міну.