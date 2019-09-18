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Саудівська Аравія приєдналася до патрулювання вод поблизу Ірану

Новини » Політика    18.09.2019 - 12:34
Саудівська Аравія приєдналася до патрулювання вод поблизу Ірану
Фото: Перська затока (wikipedia.org)

Саудівська Аравія приєднується до місії США в Перській затоці

Саудівська Аравія приєдналася до коаліції на чолі з США для патрулювання вод поблизу Ірану та Ємену. Про це повідомляє Reuters з посиланням на саудівські ЗМІ.

Повідомляється, що Саудівська Аравія буде брати участь у місії з патрулювання стратегічних вод у Перській затоці. Патрулювання буде охоплювати Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, а також Оманську і Перську затоки.

Відзначимо, раніше до цієї коаліції вже приєдналися Великобританія, Австралія і Бахрейн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco сталася пожежа. Пізніше стало відомо, що НПЗ загорівся внаслідок атаки, яку провели з допомогою дронов.

Коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії, держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок. Крім того, Помпео запевнив, що Сполучені Штати зі своїми союзниками вживуть заходи по забезпеченню світових енергетичних ринків нафтою після цього інциденту. У свою чергу, Іран заперечує причетність до цих атак.

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