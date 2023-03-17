Саудовская Аравия в марте импортировала из РФ рекордное количество дизтоплива, - Bloomberg
Саудовская Аравия импортирует миллионы баррелей нефтепродуктов из России, несмотря на то, что имеет более чем достаточно собственного дизельного топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Королевство является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти и крупным продавцом нефтепродуктов. Bloomberg отмечает, что в первые 10 дней марта он импортировал из России почти 2,5 миллиона баррелей дизельного топлива, что гораздо больше, чем в любое другое время за последние шесть лет.
"В то же время огромные объемы топлива продолжают отправляться из Саудовской Аравии в Европу, что на бумаге выглядит потенциально прибыльным шагом. Потоки также показывают, как меняется направление мировой торговли энергоносителями после введения санкций по поставкам из России", - говорится в материале.
России пришлось искать альтернативных покупателей для своего топлива, поскольку в прошлом месяце Европейский союз запретил морской импорт дизельного топлива и других нефтепродуктов. Российский экспорт дизельного топлива в Бразилию, Марокко, Турцию и Тунис также увеличился в последние месяцы, и многие баррели хранятся в плавучих хранилищах.
Импорт Турцией дизельного топлива из России резко возрос за последние месяцы, и страна одновременно экспортирует огромное количество продукции в ЕС.
Напомним, что Саудовская Аравия в случае введения против нее нефтяных санкций не будет продавать энергоноситель странам, которые поддержат принятие потолков цен.
Ранее мы писали, что крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия объявила о росте цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы.
Также сообщалось, что средняя цена на нефтьосновной российской марки Urals в феврале 2023 упала до $49,56 за баррель. Это в 1,86 раза ниже чем в феврале 2022 года.
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