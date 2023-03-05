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Саудовская Аравия повысила стоимость нефти для Азии и Европы, - Bloomberg

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Саудовская Аравия, Воскресенье 05 марта 2023 23:44
Саудовская Аравия повысила стоимость нефти для Азии и Европы, - Bloomberg Фото: Саудовская Аравия повысила стоимость нефти для Азии и Европы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Самый крупный экспортер нефти, Саудовская Аравия, объявила о росте апрельских цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В материале говорится, что официальная отпускная стоимость нефти сорта Arab Light для Азии на апрель выросла до уровня на 2,5 долларов выше цен бенчмарка Oman-Dubai, что на 50 центов превышает мартовские ценовые значения.

Согласно информации агентства, аравийская госкомпания Saudi Aramco увеличила цены на апрельские поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на $1 за баррель. Цены, установленные относительно ICE Brent для покупателей в Средиземноморье возросли на 0,3 долларов.

В статье указывается, что ценовые корректировки произошли вследствие конфликта на Украине, оказавшего существенное влияние на мировой нефтяной рынок.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия подняла цены на мартовские поставки нефти для потребителей из Азии, Европы и США.

Напомним, доходы бюджета России от нефти и газа в феврале 2023 года упали почти вдвое.

Кроме того, средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 года упала до 49,56 долларов за баррель. Это в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года.

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