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Российская нефть Urals за год подешевела почти в два раза

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Москва, Среда 01 марта 2023 14:06
Российская нефть Urals за год подешевела почти в два раза Фото: цена российской нефти Urals упала почти в два раза (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 года упала до 49,56 долларов за баррель. Это в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года (92,15 долларов за баррель).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минфина РФ.

По данным ведомства, средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2023 года сложилась в размере 49,52 за баррель, что в 1,8 раз ниже, чем годом ранее (88,89 долларов за баррель).

Отметим, в феврале стоимость нефти марки Brent на мировых рынках была выше 80 долларов за баррель.

Напомним, с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

С 5 февраля 2023 года вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт нефтепродуктов нефти с территории России. Ценовой потолок на дизельное топливо установлен на уровне 100 долларов за баррель.

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