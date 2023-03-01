Российская нефть Urals за год подешевела почти в два раза

Средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 года упала до 49,56 долларов за баррель. Это в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года (92,15 долларов за баррель).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минфина РФ .

По данным ведомства, средняя цена на нефть марки Urals в январе-феврале 2023 года сложилась в размере 49,52 за баррель, что в 1,8 раз ниже, чем годом ранее (88,89 долларов за баррель).

Отметим, в феврале стоимость нефти марки Brent на мировых рынках была выше 80 долларов за баррель.