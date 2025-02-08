Беспрецедентная мера для экс-президента. Саркози надели электронный браслет

Бывшего президента Франции Николя Саркози обязали носить электронный браслет. Такие меры в отношении экс-главы государства применили в рамках исполнения приговора суда по делу о коррупционной сделке в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Ношение "браслета" экс-президентом во Франции стало первым таким случаем и беспрецедентной мерой, обращают внимание местные СМИ.

Прокуратура Парижа сообщила, что Саркози должен носить электронный браслет по решению суда, и теперь имеет право выходить из дома только с 8:00 до 20:00 по понедельникам, средам и четвергам, в которые он появляется с 6 января на судебный процесс по подозрению в финансировании Ливией президентской кампании 2007 года.

Бывший президент Франции (занимал эту должность с 2007 по 2012 год) ранее был вызван в парижский суд 28 января для вынесения приговора по этому делу.

Дело в отношении Саркози и приговор

Сама судебная процедура была начата после отклонения 18 декабря 2024 года кассационной жалобы Саркози по так называемому делу о прослушивании телефонных разговоров, что привело к окончательному вынесению ему приговора - до 1 года лишения свободы с ношением электронного браслета из-за коррупции и злоупотребления влиянием.

В деле, которое также называется "Висмут", 17 мая 2023 года бывшего главу государства во второй раз признали виновным в том, что он заключил в 2014 году "коррупционную сделку" вместе со своим давним адвокатом Тьерри Герцогом с Жильбером Азибером, старшим судьей Кассационного суда, чтобы он передавал информацию и пытался повлиять на апелляцию, поданную по делу Беттанкура. И это в обмен на обещанное "повышение" на почетную должность в Монако.

Все трое получили одинаковый приговор, а Тьерри Герцогу, который принял присягу 45 лет назад, запрещено носить черную мантию в течение трех лет. С отклонением апелляционных жалоб эти приговоры также вступают в законную силу.

Для Саркози возможно условное освобождение

Между тем адвокат Саркози Жаклин Лаффон рассказала, что ее подзащитный "продолжает оспаривать обоснованность" решения судьи. Она добавила, что экс-президент передаст дело в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) до конца месяца".

Вместе с этим такое обжалование не препятствует исполнению приговоров.

Саркози сможет подать запрос на условно-досрочное освобождение при определенных условиях, как это разрешено законом для лиц старше 70 лет.