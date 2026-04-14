Саркофаг Чернобыльской АЭС может обвалиться? На станции отреагировали на слухи

Специалист Greenpeace Украина рассказал о риске обвала саркофага Чернобыльской АЭС. Но на самом деле несущие конструкции сооружения не повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Greenpeace Украина и государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в Facebook .

Позиция Greenpeace

Старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни в своем отчете написал о том, что без срочного ремонта саркофага есть риск его обвала.

"Удар российского дрона (в феврале 2025 года - ред.) повысил риск обвала саркофага еще до безопасного демонтажа. Наш месседж прост: это преступление должно быть наказано, включая максимальные санкции против "Росатома", - отметил Берни.

Реакция ЧАЭС

В государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС" отметили, что после атаки новый безопасный конфайнмент (саркофаг) утратил свои свойства полной герметизации.

При этом защитная оболочка продолжает частично выполнять основную роль - экологическую изоляцию разрушенного в результате аварии четвертого энергоблока ЧАЭС.

"Повреждения несущих конструкций локализующего сооружения объекта "Укрытие", нового безопасного конфайнмента вследствие попадания ударного дрона 14 февраля 2025 года и последствий тушения пожара не зафиксированы", - уточнили в предприятии.

При этом, как добавили представители ГСП ЧАЭС, при условии штатной работы всех систем и отсутствии повторных атак или другого физического воздействия риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ за пределы саркофага сейчас минимальные.