Саркофаг Чернобыльской АЭС может обвалиться? На станции отреагировали на слухи
Специалист Greenpeace Украина рассказал о риске обвала саркофага Чернобыльской АЭС. Но на самом деле несущие конструкции сооружения не повреждены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Greenpeace Украина и государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в Facebook.
Позиция Greenpeace
Старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни в своем отчете написал о том, что без срочного ремонта саркофага есть риск его обвала.
"Удар российского дрона (в феврале 2025 года - ред.) повысил риск обвала саркофага еще до безопасного демонтажа. Наш месседж прост: это преступление должно быть наказано, включая максимальные санкции против "Росатома", - отметил Берни.
Реакция ЧАЭС
В государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС" отметили, что после атаки новый безопасный конфайнмент (саркофаг) утратил свои свойства полной герметизации.
При этом защитная оболочка продолжает частично выполнять основную роль - экологическую изоляцию разрушенного в результате аварии четвертого энергоблока ЧАЭС.
"Повреждения несущих конструкций локализующего сооружения объекта "Укрытие", нового безопасного конфайнмента вследствие попадания ударного дрона 14 февраля 2025 года и последствий тушения пожара не зафиксированы", - уточнили в предприятии.
При этом, как добавили представители ГСП ЧАЭС, при условии штатной работы всех систем и отсутствии повторных атак или другого физического воздействия риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ за пределы саркофага сейчас минимальные.
Угроза обвала саркофага
Напомним, ранее директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявлял о том, что саркофаг над четвертым энергоблоком может обрушиться, если Россия нанесет повторный удар.
При этом не обязательно, чтобы по саркофагу было прямое попадание. Риски есть, даже если дрон или ракета попадут неподалеку.