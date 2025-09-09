В Саратовской области РФ взорвали магистральный нефтепровод, - источники

Отмечается, что в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию. По информации источника, мощность пораженного объекта - 82 млн тонн в год.

Утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось скопление рабочих, которые пытались ликвидировать последствия атаки.

По данным источников, это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя только за прошедшие сутки. Ранее сообщалось о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в Пензенской области РФ.

Как и в предыдущих случаях, информационные ресурсы агрессора объясняют серию взрывов на стратегической инфраструктуре в Саратовской области "плановыми учениями".