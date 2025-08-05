ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинские дроны вывели из строя половину мощности Рязанского НПЗ, - Reuters

Россия, Вторник 05 августа 2025 09:05
UA EN RU
Украинские дроны вывели из строя половину мощности Рязанского НПЗ, - Reuters на России снова горят НПЗ (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После атаки украинских дронов Рязанский НПЗ прекратил работу двух установок. Сейчас предприятие функционирует лишь на 48% от полной мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили три источника в отрасли, после ударов были выведены из строя две основные установки первичной переработки нефти - CDU-3 мощностью 8600 тонн в сутки и CDU-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

Работа продолжается на одной установке

В настоящее время завод продолжает работу на установке CDU-6. Ее мощность составляет 23 200 тонн в сутки, что соответствует примерно 48% от общей перерабатывающей способности предприятия.

Согласно данным отраслевых источников, в прошлом году завод переработал 13,1 миллиона тонн нефти. При этом было произведено 2,3 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизеля, 4,2 миллиона тонн мазута и 1 миллион тонн авиатоплива.

Поврежден еще один завод

Помимо Рязанского НПЗ, ударом дронов был также поврежден Новокуйбышевский завод "Роснефти". Он полностью остановил работу с 2 августа.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится под контролем "Роснефти". Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ: 17-18 миллионов тонн нефти в год. Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины в ночь на 2 августа нанесли успешные удары по России. Подтверждено попадание в Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, дроны ударили по нефтебазе в Сочи.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗ Война в Украине
Новости
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому