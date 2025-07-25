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Саранча в доме, дворе или на окне - к беде или удаче? Что предвещают приметы и суеверия

Пятница 25 июля 2025 21:35
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Саранча в доме, дворе или на окне - к беде или удаче? Что предвещают приметы и суеверия Что предвещает саранча, которая залетела в дом (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Саранча, эти загадочные насекомые, издавна вызывали противоречивые чувства. С одной стороны, они известны своей способностью уничтожать урожай, а с другой - во многих культурах считаются символом удачи и процветания.

Что же предвещает саранча, которая залетела в ваш дом, двор или села на окно, рассказывает РБК-Украина.

Саранча в доме: чего ждать?

Обычно появление саранчи в доме расценивается как добрый знак, предвещающий положительные перемены. Она несет с собой энергию перемен и движения, ведь является символом скачка.

К неожиданной прибыли. Если саранча залетела в дом, это может предвещать неожиданное обогащение, получение наследства или выигрыш в лотерею.

К пополнению в семье. В некоторых поверьях, саранча, особенно если она большая, сулит беременность или рождение ребенка.

К важным новостям. Появление саранчи может быть предвестником важных известий, которые изменят вашу жизнь к лучшему.

Символ удачи и процветания. В общем, саранча в доме ассоциируется с положительными событиями, карьерным ростом и успехом во всех начинаниях.

Если насекомое попало в дом не одно, а с целой компанией - вас ожидают космические перемены в делах или нападки врагов.

Что делать, если саранча залетела в дом

Ни в коем случае нельзя ее убивать! Попробуйте осторожно взять ее в руки или на бумажку и выпустить на улицу, желая себе удачи.

Саранча на окне или во дворе: о чем говорят приметы?

Поведение саранчи за пределами дома также имеет свое значение:

Саранча на окне. Это хороший знак, символизирующий защиту. Она будто охраняет ваш дом от негатива и злых сил. Если саранча сидит на окне, это означает, что ваш дом - под надежной опекой, а будущее принесет радостные события.

Саранча во дворе. Большое количество саранчи во дворе может быть знаком неудач и потерь.

Уникальные приметы, связанные с саранчой:

Зеленая саранча - к надежде и новым начинаниям. Это благоприятный знак для тех, кто планирует перемены в жизни.

Прыжок саранчи - к важным переменам. Если саранча прыгнула в вашем направлении, это знак, что изменения уже очень близко.

Саранча больная в доме - к голоду и неприятностям

Саранча умерла в доме - считается, что это плохая примета, которая предвещает потери или неприятности. Поэтому, если саранча попала в ваш дом, важно осторожно ее выпустить.

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При написании материала были использованы источники: народные верования Машковского, Грушевского, этнофразеологические анализы (Унуфрийчук & Литвинская), "Народные приметы и поверья украинцев"/В. Пащенко, И. Фесенко, "Энциклопедия украинских примет и суеверий"

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