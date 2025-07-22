Приметы о деньгах, которым верят даже финансисты: что делать, чтобы не обеднеть

Деньги любят счет, но не меньше они любят и правильное к себе отношение! Народные приметы, передающиеся из поколения в поколение, содержат немало советов относительно того, как брать и давать деньги, чтобы не навлечь беду и приумножить достаток.

Как правильно обращаться с деньгами, передавать их из рук в руки или брать и что говорят народные приметы, рассказывает РБК-Украина .

Как нельзя брать и давать деньги и как нельзя брать и давать деньги

Чтобы не отпугнуть денежную удачу, важно знать, чего стоит избегать:

Не давайте деньги из рук в руки

Считается, что вместе с деньгами можно передать или забрать чужую энергетику, в том числе негативную. Лучше положить купюры на стол, прилавок или другую поверхность.

Если другого выхода нет, передавайте деньги сложенными пополам или кончиками пальцев, не касаясь ладони другого человека.

Не передавайте деньги вечером или после захода солнца

Народная мудрость гласит, что после наступления темноты денежная энергия засыпает, и любые операции с деньгами могут привести к их "исчезновению" из дома. Если все же нужно передать деньги, делайте это без лишних слов, не считая их.

Не давайте в долг в понедельник

Этот день недели, по поверьям, предназначен для накопления, а не для трат. Одолжив деньги в понедельник, вы рискуете потерять финансовую стабильность на всю неделю или застрять в долгах.

Не занимайте деньги в долг во вторник. Считается, что если одолжить во вторник, то деньги могут "не вернуться" или же вы сами можете попасть в долговую яму.

Не занимайте деньги на большие праздники

В дни, когда люди должны думать о духовном, материальные операции могут принести проблемы.

Не давайте деньги левой рукой

Левая рука, согласно поверьям, связана с получением, а не с отдачей. Передавая деньги левой рукой, вы как бы отдаете часть своего богатства.

Не рассчитывайтесь за покупки мелкими монетами

Особенно последними. Это может привести к "пустому" кошельку.

Не поднимайте мелкие монеты, лежащие на перекрестке.

Считается, что на них могли "свести" порчу или бедность.

Что предвещает неприятности в финансах?

Кроме запретов на передачу денег, существуют и другие приметы, которые могут предвещать финансовые трудности:

Кошелек не должен быть всегда пустой или содержать только мелкие купюры. Это символ нехватки денег.

Нельзя брать деньги с пола, особенно у входа. Это может привлечь бедность.

Нельзя отдавать долг во второй половине дня. Лучше возвращать деньги утром, чтобы финансовая энергия была "активной".

Нельзя пересчитывать деньги после захода солнца. Это может привести к их уменьшению.

Не стоит держать порванные или смятые купюры в кошельке. Деньги любят порядок и уважение.

Запрещено свистеть в помещении. По народным поверьям, "высвистываете" деньги из дома.

Нельзя рассыпать мелкие деньги. Это предвещает мелкие, но постоянные финансовые потери.

Что принесет радость и приумножит достаток?

К счастью, есть и много примет, которые, наоборот, привлекают деньги и достаток: