Приметы о ключах, которые знает не каждый: почему ими нельзя играть или класть их на стол

Ключи - это не просто металлические предметы, открывающие двери. В народных поверьях они издавна наделялись особой, магической силой, считаясь оберегами дома, символами доступа к тайнам, благополучию или же, наоборот, беде. В украинской культуре существует множество примет и суеверий, связанных с ключами, которые наши предки передавали из поколения в поколение.

Что категорически нельзя делать с ключами, потому что по приметам это несет беду, рассказывает РБК-Украина .

Самые важные запреты, связанные с ключами

Не оставляйте ключи на столе

Это одна из самых распространенных и самых строгих примет. Считается, что оставленные на столе ключи притягивают финансовые трудности, ссоры и раздоры в семье.

Стол символизирует достаток и гостеприимство, а ключи на нем могут "закрыть" путь к благополучию. Лучше всегда прятать ключи в специально отведенном месте, например, на вешалке или в ящике.

Не кладите ключи на пол

Это также очень плохая примета, предвещающая потерю денег, бедность или большие убытки. Пол символизирует низший, менее защищенный уровень, поэтому брошенные на него ключи, как будто "открывают" дом для негатива и материальных потерь.

Не передавайте ключи из рук в руки через порог

Порог в народных верованиях является границей между мирами, "энергетическим барьером". Передача чего-то через порог, а тем более ключей, может привести к ссоре, недоразумению, разрыву отношений или передаче "плохой" энергии. Лучше зайти в дом или выйти из него, а затем передать ключи.

Не стучите ключами

Частое бряцание ключами без надобности, особенно если они падают и громко звенят, считалось предвестником ссоры, неприятностей или даже сплетен о вас. Верили, что шум ключей привлекает злые силы.

Не давайте играть детям старыми ключами

Старые, особенно ржавые или найденные ключи, могут "накапливать" энергию предыдущих владельцев. Если позволять детям играть такими ключами, это может притянуть к ним чужие проблемы или негативную энергетику.

Не носите сломанные или погнутые ключи

Сломанный ключ символизирует препятствия, неудачи и невозможность открыть новые возможности. Такой ключ следует как можно скорее починить или выбросить, чтобы не "закрывать" себе путь к успеху.

Не выбрасывайте старые ключи просто так

Если ключ стал ненужным, его нельзя просто выбрасывать на помойку. Считается, что это может "открыть" путь к несчастьям или потерям.

Старые ключи лучше закопать в земле, хранить в шкатулке (как оберег, если они когда-то были "счастливыми") или, если вы верите в очищение, оставить на перепутье, чтобы "передать" их энергию.

Положительные приметы, связанные с ключами

Хотя большинство примет о ключах являются предостерегающими, существуют и положительные:

Найти ключ

Обычно это очень хорошая примета, предвещающая решение давней проблемы, нахождение выхода из сложной ситуации или открытие новых возможностей. Если ключ ржавый - это сулит большое счастье.

Новый ключ

Покупка нового ключа для нового замка символизирует защиту и безопасность, а также возможность начать что-то новое в жизни.

Ключ в воде (случайно)

Если ключ случайно упал в чистую воду (например, колодец), это может предвещать очищение от проблем или новые начинания.