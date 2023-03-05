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Саперные лопаты вместо техники. Россияне делают ставку на ближние бои, - разведка Британии

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Бахмут, Воскресенье 05 марта 2023 09:53
Саперные лопаты вместо техники. Россияне делают ставку на ближние бои, - разведка Британии Фото: россияне под Бахмутом идут в бой с саперными лопатами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское командование продолжает вести под Бахмутом наступательные действия с участием пехоты. Это позволяет сэкономить боеприпасы, которых не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Так, в конце февраля 2023 российские мобилизованные рассказали, что получили приказ штурмовать украинский бетонный опорный пункт. При этом из вооружения было "огнестрельное оружие и лопаты".

"Смертоносность стандартной малой пехотной лопаты (МПЛ-50) особенно мифологизирована в России. С тех пор как она была разработана в 1869 году, она мало изменилась, а ее дальнейшее использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характерными для большей части войны", - говорится в сообщении.

Один из российских мобилизованных добавил, что не был готов "ни физически, ни психологически" к такой атаке.

Британская разведка отмечает, что последние данные свидетельствуют об увеличении ближнего боя в районе Бахмута. Это говорит о том, что российское командование продолжает вести наступательные действия с участием пехоты и с меньшей поддержкой артиллерийского огня, поскольку России не хватает боеприпасов.

Напомним, вчера спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что отвода войск из Бахмута нет, однако происходит контролируемая ротация.

В то же время аналитики ISW отмечает, что российские оккупанты в ближайшее время не смогут окружить и захватить Бахмут.

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