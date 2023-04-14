Саперы обезвредили в Херсонской области более 55 000 взрывоопасных предметов

С момента деоккупации населенных пунктов Херсонской области саперы обследовали 27052,7 га территорий, из них 23223,5 га - земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова.

Кроме того, известно, что на этих территориях было обнаружено и обезврежено 55 687 взрывоопасных предметов.

"В целом на деоккупированной Херсонщине саперы обследовали 27052,7 га территорий, из них 23223,5 га - земли сельскохозяйственного назначения", - написал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские кафиры теперь пройдут не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.

Также ранее в Минобороны Украины заявили, что для ускорения разминирования территории Украины необходимо максимально привлечь отечественных производителей.

Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.