В Минобороны назвали фактор, который ускорит разминирование Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

По его словам, важно обработать все предложения, которые предоставят украинские производители, и сформировать приоритетные продукты, которые можно запустить в серийное производство.

"Накануне провел совещание с представителями разных министерств, ведомств и предприятий. Работаем над организацией производства необходимого оборудования в Украине. Это и комплекты саперов, и техника для перевозки личного состава, для обнаруженных боеприпасов, для разминирования, роботизированные платформы, тралы для разминирования местности", - заявил Павлюк.

Ранее мы писали, что Австрия, вероятно, сможет помочь Украине с разминированием территорий только после того, как завершится война с Россией.

Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

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