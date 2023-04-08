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В Минобороны назвали фактор, который ускорит разминирование Украины

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Киев, Суббота 08 апреля 2023 01:14
В Минобороны назвали фактор, который ускорит разминирование Украины Фото: генерал-лейтенант Александр Павлюк (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Чтобы ускорить разминирование территории Украины, необходимо максимально привлечь отечественных производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

"Накануне провел совещание с представителями разных министерств, ведомств и предприятий. Работаем над организацией производства необходимого оборудования в Украине. Это и комплекты саперов, и техника для перевозки личного состава, для обнаруженных боеприпасов, для разминирования, роботизированные платформы, тралы для разминирования местности", - заявил Павлюк.

По его словам, важно обработать все предложения, которые предоставят украинские производители, и сформировать приоритетные продукты, которые можно запустить в серийное производство.

Ранее мы писали, что Австрия, вероятно, сможет помочь Украине с разминированием территорий только после того, как завершится война с Россией.

Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

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