UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сапери знешкодили у Херсонській області понад 55 000 вибухонебезпечних предметів

Фото: сапери знешкодили у Херсонській області понад 55 000 вибухонебезпечних предметів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

З моменту деокупації населених пунктів Херсонської області сапери обстежили 27052,7 га територій, з них 23223,5 га - землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.

"Загалом на деокупованій Херсонщині сапери обстежили 27052,7 га територій, з них 23223,5 га - землі сільськогосподарського призначення", - написав він.

Окрім цього відомо, що на цих територіях було виявлено та знешкоджено 55 687 вибухонебезпечних предметів

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

Також раніше в Міноборони України заявили, що для прискорення розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.

Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниХерсонська область