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Брата судді Вовка звільнили з СЗР після службового розслідування

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 13:57
Брата судді Вовка звільнили з СЗР після службового розслідування Фото: Юрій Зонтов підозрюється в передачі хабара (facebook.com/sap.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) після службового розслідування звільнила Юрія Зонтова - брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Раніше його відправили під варту після затримання на передачі хабара.

Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки в Facebook.

"Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Юрієм Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку цим його притягнули до дисциплінарної відповідальності та звільнили з військової служби.

Нагадаємо, на початку квітня слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в ОАСК у справі про корупцію, в якій, за даними слідства, був замішаний Юрій Зонтов.

Зокрема, його з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабара судді.

В результаті Антикорупційний суд взяв його під варту з правом виходу під заставу в розмірі 35 млн гривень.

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