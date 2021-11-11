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Працював у розвідці і був адвокатом. Брата Вовка не покарають за суміщення посад

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 14:52
Працював у розвідці і був адвокатом. Брата Вовка не покарають за суміщення посад Фото: затримання Юрія Зонтова (facebook.com/sap.gov.ua)
Автор: Олег Черниш

Шевченківський районний суд Києва відмовився притягнути до відповідальності Юрія Зонтова - брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка - за недбале ставлення до служби. Йому інкримінували незаконне суміщення роботи в Службі зовнішньої розвідки і статусу адвоката.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

З них випливає, що майор юстиції запасу Юрій Зонтов був зарахований до Служби зовнішньої розвідки 15 січня 2019 року. Він вступив на військову службу і зайняв посаду заступника начальника Управління технічного озброєння і спеціальних досліджень.

У квітні поточного року Зонтова затримали детективи НАБУ за підозрою в наданні судді хабара 100 тисяч доларів. Він був заарештований.

При обшуку у нього виявили посвідчення адвоката. Але, згідно чинного законодавства, військова служба не сумісна з діяльністю адвоката. Враховуючи це, прокуратура склала на Зонтова протокол за ст.172-15 (недбале ставлення до військової служби) Кодексу адміністративних порушень. За цією статтею йому загрожувало покарання у вигляді штрафу до 48,5 тисяч гривень або до 10 діб гауптвахти.

Захист обвинуваченого у свою чергу заявив, що він не вів адвокатську діяльність, поки працював у розвідці. До того ж, обвинувачення не надало доказів, в чому саме полягала недбале ставлення до військової служби співробітника СЗР.

Суд погодився з доводами захисту і закрив справу, не встановивши в діях Зонтова складу правопорушення.

У справі про хабарництво досудове розслідування ще триває. Брат глави ОАСК залишається під вартою в СІЗО з альтернативою внесення застави 9 млн гривень.

Нагадаємо, ще навесні Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.

Як заявляли в НАБУ, його з іншим адвокатом викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабара судді.

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