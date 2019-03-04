САП повідомила про підозру екс-директору "Спецтехноекспорту"

Чиновника підозрюють у причетності до злочинної схеми розтрати коштів

Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору "Спецтехноэкспорт", причастному к организации преступной схемы растраты средств, которая нанесла государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП.

В пресс-службе сообщают, что также сообщено о подозрении еще четырем действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорт". Их подозревают в сговоре растраты имущества, что повлекло тяжкие последствия интересам государства.

"Бывший директор "Спецтехноэкспорт", с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия, организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия "Завод 410 ЦА" средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица", - говорится в сообщении САП.

Так, в ходе исполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" как распорядителем имущества ГП "Завод 410 ГА" с Министерством обороны Индии, вышеуказанное должностное лицо, путем подписания соответствующего соглашения, привлекло к его сопровождению агента (посредника) - компанию-резидента Объединенных Арабских Эмиратов

"В соответствии с условиями настоящего соглашения агент как коммерческий посредник взял на себя обязательства совершить от имени, в интересах, за счет и под контролем ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" мероприятия (оказать услуги) с целью заключения (организации заключения) и дальнейшего исполнения вышеуказанного контракта", - говорится в сообщении.

За такие услуги со счета дочернего предприятия на счет иностранного агента в течение 2015 года было перечислено принадлежащие ГП "Завод 410 ЦА" государственные средства в сумме 2,2 млн долларов. В результате противоправных действий служебных лиц "Спецтехноэкспорт" и безосновательному перечислению агенту денежных средств за неоказанные услуги, государству в лице ГП "Завод 410 ЦА" причинен материальный ущерб на сумму эквивалентную 55,5 млн гривен.

"Пока указанные лица, в том числе бывший и нынешний директора дочернего предприятия, задержанные в порядке, предусмотренном ст.208 УПК Украины. К суду готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения, связанных с содержанием под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Как писало РБК-Украина ранее, глава государства поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского.

Отметим, что в расследовании журналистов программы Bihus.info говорилось, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпром" Павел Букин являются участниками схемы по хищениях в оборонном комплексе Украины.