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САП готується відмовитися від обвинувачення у справі Омеляна

Новини » Політика    20.03.2019 - 17:15
САП готується відмовитися від обвинувачення у справі Омеляна
Фото: Володимир Омелян (Віталій Носач / РБК-Україна)

Відомство відмовиться від обвинувачень через скасування статті про незаконне збагачення

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готують постанову про відмову від обвинувачення у справі міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це під час комітету Верховної ради з питань запобігання корупції повідомив голова САП Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, справа Омеляна була скерована САП до суду за два дні до того, як Конституційний суд визнав статтю щодо незаконного збагачення неконституційною.

"Доля цих проваджень, які є у судах. Володимиру Омеляну призначено на 3 квітня (судове засідання, - ред.). Ми готуємо постанову про відмову від обвинувачення у зв'язку з фактичною декриміналізацією злочину, в якому його звинувачують. Враховуючи те, що стаття (про незаконне збагачення, - ред.) недійсна, в прокурора немає іншого виходу", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні минулого року НАБУ оголосило міністру інфраструктури Володимиру Омеляну підозру в незаконному збагаченні і приховуванні доходів.

Додамо, після передачі справи в суд Омелян заявив, що обвинувальний акт є частиною програми по його дискредитації та імітацією боротьби з корупцією у країні.

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