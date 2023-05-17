САП просит взять экс-главу Верховного Суда Князева под стражу

"17 мая 2023 года руководитель САП обратился в Высший совет правосудия с предоставлением разрешения на содержание под стражей бывшего главы Верховного Суда, который вместе с адвокатом подозревается в получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

В частности, заседание назначено на 11:00 18 мая 2023 года.

О результатах рассмотрения представления в САП обещают сообщить дополнительно.

Защита Князева обжаловала задержание

Отметим, что сегодня Высший Антикоррупционный Суд рассмотрит жалобу защиты на задержание Князева.

"Сегодня, 17 мая, в 12:30 назначено судебное заседание по рассмотрению жалобы защитника на задержание экс-главы Верховного Суда", - анонсировали в ВАКС.

Что известно о деле

Напомним, правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. В частности, на взятке в 2,7 млн долларов поймали экс-главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева.

Впоследствии пленум Верховного Суда выразил Князеву недоверие. Такое решение означает увольнение его с должности.

И, как уже сообщалось, 16 мая руководитель САП лично сообщил о подозрении Князеву и адвокату, разоблаченными на взятке. Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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