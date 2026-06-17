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САП просит суд конфисковать миллионные активы топ-министра

15:45 17.06.2026 Ср
2 мин
К схеме с недвижимостью привлекли даже водителя
aimg Валерий Ульяненко
САП просит суд конфисковать миллионные активы топ-министра Фото: Алексей Кулеба (Getty Images)
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Специализированная антикоррупционная прокуратура требует гражданской конфискации активов вицепремьер-министра Алексея Кулебы на сумму почти 5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление САП.

Прокуроры на основании материалов НАБУ обратились в Высший антикоррупционный суд. Они просят признать необоснованными активы чиновника, которые он приобрел и оформил на имя своей сестры.

Следствие установило, что в 2021 году, работая первым заместителем главы Киевской городской администрации, Кулеба через родственницу заключил предварительные договоры на покупку квартиры и парковочного места в Киеве.

Уже в 2023 году, находясь в должности заместителя руководителя Офиса президента, он завершил оформление этой недвижимости. Для подписания договоров и государственной регистрации чиновник привлек своего водителя.

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Анализ доходов и расходов семьи Алексея Кулебы показал, что законных средств на такую покупку у них не было. Поэтому прокуратура требует взыскать сомнительную недвижимость в доход государства.

"Прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании с номинальной владелицы активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения, в доход государства", - заявили в САП.

Напомним, правоохранители провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были проведены обыски у сотрудников ВЛК в 16 областях Украины. Следователи проверяли возможное наличие незадекларированных активов, в частности недвижимости, значительных сумм наличных денег и транспортных средств.

РБК-Украина также сообщало, что НАБУ совместно с САП раскрыли коррупционную схему, связанную с закупкой дронов для Государственной пограничной службы. По данным следствия, речь шла о вымогательстве взятки в размере 1 миллиона долларов.

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