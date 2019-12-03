Труба відреагував на обшуки у Щербини

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

За словами Труби, на керівництво ДБР неможливо впливати

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба відреагував на проведення обшуків детективами НАБУ у свого соратника Ігоря Щербини, який називав себе співробітником Держбюро у справі отримання хабаря. Про це заявив глава ДБР Роман Труба на своєму Telegram-каналі.

За його словами, про те, що Щербина за гроші обіцяв впливати на хід кримінальних проваджень в ДБР, він дізнався з новин.

Труба заявив, що якби знав про це, то першим написав заяву в поліцію.

"Ні на керівництво ДБР, ні на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я б першим написав заяву про злочин", - написав він.

Директор ДБР також заявив, що не знає, хто намагався заробити на Держбюро.

"Я не знаю, чи справді є кримінальне провадження і чи хтось намагався заробити на ДБР. Нехай це з'ясовують колеги - до мене ніхто не звертався, але я повністю відкритий для роботи зі слідством. Це питання не моєї репутації, а репутації всього Державного бюро розслідувань", - написав Труба.

За словами Труби, його активно намагаються зняти з посади.

"Мене так активно намагаються зняти посади, деякі не можуть зупинитися у своїй фантазії: якісь записи в телеграм-каналі, підміна законопроекту і навіть новини борделю. Ось тепер це. Скоро можна буде писати книгу фейків по створенню ДБР. Але це означає лише одне: ми незручні для чиновників, ми їм заважаємо, тому вони йдуть на будь-які заходи, щоб знищити ДБР. Але не вдасться", - резюмував директор ДБР.

Зазначимо, Щербина і його спільник нібито отримали 150 тис. доларів за закриття в ДБР кримінального провадження.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський наполягає на перезавантаження керівництва Держбюро розслідувань.