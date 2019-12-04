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САП будет просить взять под стражу соратника Трубы с залогом в 3,6 млн гривен

Новости » Общество     04.12.2019 - 19:03
САП будет просить взять под стражу соратника Трубы с залогом в 3,6 млн гривен
Фото: ВАКС (РБК-Украина)

Ходатайство было подано 4 декабря

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить ВАКС избрать для задержанного экс-начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игоря Щербины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,6 млн гривен. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретар ведомства Ольга Постолюк.

По ее словам, ходатайство было подано сегодня, 4 декабря.

"Ходатайство подано сегодня. САП просит для Щербины меру пресечения - заключение под стражу с альтернативой залога 3,6 млн гривен", - сообщила Постолок.

Отметим, Игорь Щербина - экс-начальник главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. Роман Труба, который на сегодняшний день является главой ГБР, был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. Во вторник, 3 декабря, у Щербины были проведены обыски.

Позже в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что были задержаны Щербина и предприниматель. Бывший чиновник Генпрокуратуры при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщица 150 тыс. долларов взятки.

После этого в САП сообщили, что вручили сообщение о подозрении Игорю Щербине и предпринимателю, которые были задержаны во время получения взятки. Их обвиняют в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды.

Глава Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что узнал о том, что Щербина за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, из новостей. По словам Трубы, если бы он знал об этом, то первым бы написал заявление в полицию.

Соратнику Трубы сообщили о подозрении Соратника Трубы задержали на взятке
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