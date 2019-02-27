САП відкрила справу через розслідування журналістів по розкраданнях в ОПК

Справу було відкрито 26 лютого

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по фактам, которые были обнародованы в программе "Наші гроші" по хищениям в оборонном комплексе Украины. Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующую информацию он изложил в письме, направленном в комитет Верховной рады по вопросам предотвращения коррупции.

"Сообщаем следующее, 26 февраля 2019 года по фактам обнародования в журналистском расследовании программы "Наші гроші" по поводу коррупции в сфере деятельности ГК "Укроборонпром" антикоррупционной прокуратурой ГПУ внесено в ЕРДР уголовное производство по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины" , - подчеркнул глава САП.

Напомним, сегодня комитет по вопросам предотвращения коррупции Верховной рады начал рассмотрение фактов, которые были обнародованы в журналистском расследовании по коррупции в оборонной сфере.

Как писало РБК-Украина ранее, в расследовании журналистов "Наші гроші" отмечалось, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищению в оборонной сфере. По данным программы, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза. После этого Гладковский объявил о прекращении полномочий в СНБО.

Добавим, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ уже давно ведет расследование по хищениям в оборонном секторе.