Суд відпустив Омеляна під особисте зобов'язання

Запобіжний захід діє до 19 серпня
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до держбюджету.
Про це повідомляє прес-служба ВАКС.
Запобіжний захід діє до 19 серпня. У разі її недотримання, вона може бути посилена. Постанова суду оскарженню не підлягає.
За словами Омеляна, справу проти нього зроблено "на коліні".
"Експертиза в цій справі була зроблена за кілька днів. В той час коли НАБУ каже, що складно зробити експертизу у справі проти Коломойського та інших, то в моєму випадку це було зроблено за кілька днів", - заявив він.
Нагадаємо, 19 червня Володимиру Омеляну вручили підозру у незаконних діях, через які бюджет недоотримав 30,5 млн гривень.
Зазначимо, що розслідування проти Омеляна почалося ще в жовтні 2017 року.
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Автор: РБК-Україна