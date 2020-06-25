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Суд відпустив Омеляна під особисте зобов'язання

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 18:24
Суд відпустив Омеляна під особисте зобов'язання
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Запобіжний захід діє до 19 серпня

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до держбюджету.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Запобіжний захід діє до 19 серпня. У разі її недотримання, вона може бути посилена. Постанова суду оскарженню не підлягає.

За словами Омеляна, справу проти нього зроблено "на коліні".

"Експертиза в цій справі була зроблена за кілька днів. В той час коли НАБУ каже, що складно зробити експертизу у справі проти Коломойського та інших, то в моєму випадку це було зроблено за кілька днів", - заявив він.

Нагадаємо, 19 червня Володимиру Омеляну вручили підозру у незаконних діях, через які бюджет недоотримав 30,5 млн гривень.

Зазначимо, що розслідування проти Омеляна почалося ще в жовтні 2017 року.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Владимир ОмелянСуд
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