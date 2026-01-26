Нардепы до большой войны получали в "конвертах" и до 20 тысяч долларов в месяц, - САП

До полномасштабного вторжения в Украине были периоды, когда суммы подкупа нардепов в "конвертах" достигали 20 тысяч долларов в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко в интервью "Укринформу".
Сейчас расследование касается конкретных народных избранников, которым уже официально сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. По словам Клименко, система нелегальных выплат народным депутатам претерпела изменения после 24 февраля 2022 года.
В первые месяцы полномасштабного вторжения таких доплат не фиксировали, однако впоследствии практика возобновилась.
Сначала суммы были сравнительно небольшими - нардепы получали по 1-2 тысячи долларов в месяц за определенные законопроекты.
Впоследствии "тариф" за лояльность во время голосований вырос до 5 тысяч долларов.
"До полномасштабного вторжения были периоды, когда выплаты "в конвертах" достигали и 20 тысяч долларов в месяц", - отметил руководитель САП.
Руководитель САП отмечает: если депутат голосовал не так, как требовалось, к нему могли применять "финансовые взыскания".
В таком случае месячная "зарплата" уменьшалась, например, с 5 тысяч до 3 тысяч долларов.
Напомним, в конце декабря 2025 года НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию "под прикрытием", во время которой разоблачили группу парламентариев, причастных к продаже голосов в Верховной Раде. По данным источников, депутаты могли получать деньги за поддержку конкретных решений в сессионном зале.
В список подозреваемых по этому делу попали народные избранники Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.
А уже в середине января, после ночных обысков в офисе партии, лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко официально объявили о подозрении в предложении неправомерной выгоды.
Сама Тимошенко категорически отрицала свою причастность к инкриминируемым ей действиям и назвала дело "политически мотивированным".
Впоследствии, 23 января, стало известно о внесении за нее залога в размере 33 млн грн, который определил Высший антикоррупционный суд в качестве меры пресечения.