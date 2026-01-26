Нардепы до большой войны получали в "конвертах" и до 20 тысяч долларов в месяц, - САП

Динамика "выплат" нардепам: от начала войны до сегодняшнего дня

Сейчас расследование касается конкретных народных избранников, которым уже официально сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. По словам Клименко, система нелегальных выплат народным депутатам претерпела изменения после 24 февраля 2022 года.

В первые месяцы полномасштабного вторжения таких доплат не фиксировали, однако впоследствии практика возобновилась.

Сначала суммы были сравнительно небольшими - нардепы получали по 1-2 тысячи долларов в месяц за определенные законопроекты.

Впоследствии "тариф" за лояльность во время голосований вырос до 5 тысяч долларов.

"До полномасштабного вторжения были периоды, когда выплаты "в конвертах" достигали и 20 тысяч долларов в месяц", - отметил руководитель САП.

Система штрафов за "неправильные" голосования

Руководитель САП отмечает: если депутат голосовал не так, как требовалось, к нему могли применять "финансовые взыскания".

В таком случае месячная "зарплата" уменьшалась, например, с 5 тысяч до 3 тысяч долларов.