НАБУ викликає Онищенка для вручення обвинувального акту

Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Онищенка викликають 16 лютого

Національне антикорупційне бюро викликає нардепа-втікача Олександра Онищенка для вручення обвинувального акта щодо створення незаконної газової схеми. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення у виданні "Урядовий кур'єр".

Вказано, що депутата Верховної ради викликають 16 лютого на 11:00.

"Національне антикорупційне бюро України... викликає підозрюваного Онищенка Олександра Романовича 16 лютого об 11.00 год. до Національного антикорупційного бюро... для вручення обвинувального акту в кримінальному провадженні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого розслідування щодо народного депутата Олександра Онищенка було завершене. Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що обвинувальний акт буде направлений до суду найближчим часом.

Як писало РБК-Україна раніше, НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням".

Додамо, детективи НАБУ також розслідують можливу розтрату майна державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" за змовою зі службовими особами ПАТ "Пласт", фактичним власником якого є компанія Ostexpert Limited, яка належить нардепу Онищенку.