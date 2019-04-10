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САП у травні скерує до суду справу щодо розкрадань на "Спецтехноекспорті"


САП розслідує 11 кримінальних проваджень щодо розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому"

Наступного місяця Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерує до суду кримінальне провадження щодо розкрадань на дочірньому підприємстві "Укроборонпрому" - "Спецтехноекспорті". Про це повідомив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна. 

"Вже в березні місяці було оголошено низка підозр колишнім і чинним службовим особам "Спецтехноекспорту". Це дочірнє підприємство "Укроборонпрому". Це за фактами розкрадань, сума близько 4 мільйонів доларів. Ці особи під слідством. Ці провадження активно розслідуються. Якщо не цього, то наступного місяці ці провадження будуть скеровані до суду", - повідомив Холодницький. 

Він наголосив, що загалом САП розслідує 11 кримінальних проваджень щодо розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому".

"Якщо говорити про "Укроборонпром" у нас є 11 проваджень, які стосуються розкрадань у оборонній галузі. Частина справ вже в судах. Це, зокрема, Львівський бронетанковий завод - вже слухається в суді. Суд рухається повільно, але рухається", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що САП попросить Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України відреагувати на затягування розслідування розкрадань на підприємствах "Укроборонпрому". Повідомлялося, що в ході процесуального керівництва розслідуванням розкрадань у військовій сфері САП встановила факти порушення закону детективами НАБУ.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників "Укроборонпрому".

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