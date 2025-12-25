Санкции сорвали планы РФ увеличить производство сжиженного газа

Новак заявил, что РФ планировала достичь ежегодного уровня производства СПГ в 100 миллионов тонн. В то же время он отметил, что "очевидно, что из-за санкций возникнет задержка на несколько лет" в достижении этой цели.

Производство 100 миллионов тонн суперохлажденного топлива, которое РФ планировала к 2030 году, позволило бы стране-агрессору достичь 20% мировой доли рынка.

Однако России придется отложить эти планы из-за введения санкций западными странами, включая США, в том числе и на российский СПГ.

США внесли в "черный список" все проекты РФ по сжиженному газу, как текущие, так и будущие, за исключением "Ямал СПГ". Кроме того, санкции коснулись и флота за поставки российского топлива другим странам.