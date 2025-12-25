Санкції зірвали плани РФ збільшити виробництво скрапленого газу

Новак заявив, що РФ планувала досягти щорічного рівня виробництва СПГ у 100 мільйонів тонн. Водночас він зазначив, що "очевидно, що через санкції виникне затримка на кілька років" у досягненні цієї мети.

Виробництво 100 мільйонів тонн суперохолодженого палива, яке РФ планувала до 2030 року, дозволило б країні-агресорці досягнути 20% світової частки ринку.

Однак Росії доведеться відкласти ці плани через запровадження санкцій західними країнами, включаючи США, зокрема і на російський СПГ.

США внесли до "чорного списку" всі проєкти РФ зі скрапленого газу, як поточні, так і майбутні, за винятком "Ямал СПГ". Крім того, санкції торкнулися й флоту за поставки російського палива іншим країнам.