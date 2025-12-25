Санкції зірвали плани РФ збільшити виробництво скрапленого газу

Західні санкції змусили РФ на кілька років відкласти свої плани щодо потроєння виробництва скрапленого природного газу (СПГ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, яке цитує російського віцепрем'єр-міністра Олександра Новака.
Новак заявив, що РФ планувала досягти щорічного рівня виробництва СПГ у 100 мільйонів тонн. Водночас він зазначив, що "очевидно, що через санкції виникне затримка на кілька років" у досягненні цієї мети.
Виробництво 100 мільйонів тонн суперохолодженого палива, яке РФ планувала до 2030 року, дозволило б країні-агресорці досягнути 20% світової частки ринку.
Однак Росії доведеться відкласти ці плани через запровадження санкцій західними країнами, включаючи США, зокрема і на російський СПГ.
США внесли до "чорного списку" всі проєкти РФ зі скрапленого газу, як поточні, так і майбутні, за винятком "Ямал СПГ". Крім того, санкції торкнулися й флоту за поставки російського палива іншим країнам.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Росія зосередилась на збільшенні експорту природного газу до Китаю. Пекін купляє російський газ за зниженою ціною.
Зазначимо, нещодавно російський експортний завод зрідженого природного газу доставив свою першу партію до Китаю з моменту запровадження санкцій США у січні. Це є черговою ознакою посилення енергетичної співпраці між Пекіном та Москвою.
РБК-Україна також писало, що експорт зрідженого природного газу Росії до Китаю зріс до рекордного рівня в листопаді. Це сталося через те, що покупці відкинули ризик західних санкцій, щоб отримати доступ до дешевшого палива.