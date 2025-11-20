Санкции "забуксовали". Импорт ЕС из России на 124 млрд евро превысил поддержку Украины

"Правда заключается в том, что поддержка Украины (со стороны ЕС - ред.) является недостаточно большой, а поддержка России - слишком большой", - подчеркнула она.

Шведский министр рассказала, что с февраля 2022 года Евросоюз поддержал Украину на 187 млрд евро.

"В течение того же периода мы импортировали российской нефти и газа на сумму 201 млрд евро. И, если добавить другие импортные товары, то общая сумма составляет 311 млрд евро. Это означает, что мы получаем негативную поддержку Украины в размере 124 млрд евро", - сказала Стенергард.

Она подчеркнула, что это нельзя назвать иначе, чем "позор". Шведский министр считает, что до тех пор, пока помощь Украине и давление на РФ не будут увеличены, "не будет никаких разумных мирных переговоров".

"Очень хорошим началом было бы использование замороженных активов в пользу Украины", - добавила Стенергард.