Санкции и инструмент SAFE: главы МИД стран ЕС обсудили поддержку Украины
Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос и министры иностранных дел стран ЕС обсудили поддержку Украины и поддержали начало переговоров о вступлении в сообщество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кос соцсети Х.
По словам еврокомиссара, в Эстонии состоялась встреча с министрами иностранных дел, во время которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.
Темой обсуждений стали жесткий 19-й пакет санкций, а также кредитный инструмент SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонной поддержки Украины.
Также Кос подчеркнула готовность начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Во время встречи еврокомиссар отметила, что жестокие атаки россиян на украинских гражданских лиц "напоминают нам, что Россия не стремится к миру".
The brutal attacks on civilians remind us that Russia does not seek peace.— Marta Kos (@MartaKosEU) August 30, 2025
In , with Foreign Ministers we discussed further support for :
hard-biting 19th sanctions package
€150bn SAFE instrument to step up defence support
ready to start accession negotiations pic.twitter.com/QSSxZi8wZh
Защита ЕС интересов Украины
Напомним, в ЕС гарантии безопасности для Украины планируют реализовывать в виде тренировочных и гражданских миссий. Это позволит присоединиться к ним даже нейтральным государствам-членам.
Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила о намерении отправить в Украину военных инструкторов в рамках тренировочной миссии EUMAM.
Тем временем Европарламент объявил об иске против Совета ЕС из-за принятия оборонной программы SAFE на 150 млрд евро без его участия. В Брюсселе это назвали угрозой раскола между институтами ЕС.