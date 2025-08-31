ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Санкции и инструмент SAFE: главы МИД стран ЕС обсудили поддержку Украины

Воскресенье 31 августа 2025 04:21
UA EN RU
Санкции и инструмент SAFE: главы МИД стран ЕС обсудили поддержку Украины Фото: в ЕС готовы поддерживать Украину и готовы к переговорам о вступлении (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос и министры иностранных дел стран ЕС обсудили поддержку Украины и поддержали начало переговоров о вступлении в сообщество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кос соцсети Х.

По словам еврокомиссара, в Эстонии состоялась встреча с министрами иностранных дел, во время которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.

Темой обсуждений стали жесткий 19-й пакет санкций, а также кредитный инструмент SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонной поддержки Украины.

Также Кос подчеркнула готовность начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Во время встречи еврокомиссар отметила, что жестокие атаки россиян на украинских гражданских лиц "напоминают нам, что Россия не стремится к миру".

Защита ЕС интересов Украины

Напомним, в ЕС гарантии безопасности для Украины планируют реализовывать в виде тренировочных и гражданских миссий. Это позволит присоединиться к ним даже нейтральным государствам-членам.

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила о намерении отправить в Украину военных инструкторов в рамках тренировочной миссии EUMAM.

Тем временем Европарламент объявил об иске против Совета ЕС из-за принятия оборонной программы SAFE на 150 млрд евро без его участия. В Брюсселе это назвали угрозой раскола между институтами ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
Новости
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим