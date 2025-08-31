Санкції та інструмент SAFE: глави МЗС країн ЄС обговорили підтримку України

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос і міністри закордонних справ країн ЄС обговорили підтримку України та підтримали початок переговорів про вступ до спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кос соцмережі Х.

За словами єврокомісара, в Естонії відбулася зустріч з міністрами закордонних справ, під час якої обговорювалася подальша підтримка України.

Темою обговорень стали жорсткий 19-й пакет санкцій, а також кредитний інструмент SAFE на 150 млрд євро для посилення оборонної підтримки України.

Також Кос наголосила на готовності розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Під час зустрічі єврокомісар зазначила, що жорстокі атаки росіян на українських цивільних осіб "нагадують нам, що Росія не прагне миру".