Санкції та інструмент SAFE: глави МЗС країн ЄС обговорили підтримку України

Неділя 31 серпня 2025 04:21
UA EN RU
Санкції та інструмент SAFE: глави МЗС країн ЄС обговорили підтримку України Фото: в ЄС готові підтримують Україну та готові до переговорів про вступ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Марта Кос і міністри закордонних справ країн ЄС обговорили підтримку України та підтримали початок переговорів про вступ до спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кос соцмережі Х.

За словами єврокомісара, в Естонії відбулася зустріч з міністрами закордонних справ, під час якої обговорювалася подальша підтримка України.

Темою обговорень стали жорсткий 19-й пакет санкцій, а також кредитний інструмент SAFE на 150 млрд євро для посилення оборонної підтримки України.

Також Кос наголосила на готовності розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Під час зустрічі єврокомісар зазначила, що жорстокі атаки росіян на українських цивільних осіб "нагадують нам, що Росія не прагне миру".

Захист ЄС інтересів України

Нагадаємо, в ЄС гарантії безпеки для України планують реалізовувати у вигляді тренувальних і цивільних місій. Це дозволить приєднатися до них навіть нейтральним державам-членам.

Представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила про намір відправити в Україну військових інструкторів у рамках тренувальної місії EUMAM.

Тим часом Європарламент оголосив про позов проти Ради ЄС через ухвалення оборонної програми SAFE на 150 млрд євро без його участі. У Брюсселі це назвали загрозою розколу між інституціями ЄС.

