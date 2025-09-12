Санкции против России: ЕС исключил из списка одного фигуранта

Как сообщается, сегодня Европейский совет решил продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев - до 15 марта 2026 года.

Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на въезд физических лиц на территорию ЕС или транзит через нее, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, входящим в перечень.

Отмечается, что санкции будут продолжать применяться к более 2500 лиц и организаций, которые являются ответом на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

В то же время в контексте пересмотра санкций Совет также решил не обновлять список одного человека и исключить из списка одно умершее лицо.