RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Санкции против России: ЕС исключил из списка одного фигуранта

Фото: ЕС продлил санкции против России, но исключил одного фигуранта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз продлил санкции против России еще на полгода, но исключил из списка одного фигуранта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Как сообщается, сегодня Европейский совет решил продлить ограничительные меры, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев - до 15 марта 2026 года.

Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на въезд физических лиц на территорию ЕС или транзит через нее, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, входящим в перечень.

Отмечается, что санкции будут продолжать применяться к более 2500 лиц и организаций, которые являются ответом на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

В то же время в контексте пересмотра санкций Совет также решил не обновлять список одного человека и исключить из списка одно умершее лицо.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, ЕС одобрил уже 18 пакетов санкций против России после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и работает над 19-м пакетом мер.

Евросоюз ввел санкции против более 2500 физических и юридических лиц из России, что включает в себя руководство страны, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и олигархов, пропагандистов, а также сотрудников и компании военного, космического, химического и энергетического секторов.

По информации СМИ, Европейская комиссия готовится представить 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября.

Сегодня страны Евросоюза согласовали продление санкций против России.

ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.

Однако в последнее время Венгрия стала препятствовать автоматическому продлению санкций, после того, как премьер Виктор Орбан почувствовал поддержку президента США Дональда Трампа.

Добавим, ЕС оценивает убытки Москвы от международных санкций в 450 млрд долларов с 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзСанкции против России