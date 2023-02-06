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Санкции против "Росатома" должны исключать компанию из всех международных договоров, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Санкции против "Росатома" должны предусматривать исключение компании из Глобального договора и замораживание всех контрактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как подчеркнул глава Офиса президента, начало санкций против российской атомной отрасли было заложено еще в ноябре прошлого года документом группы Макфола-Ермака. При этом благодаря постоянной работе с партнерами Европаламент проголосовал за отказ от российского уранового топлива. В дальнейшем планируется введение санкций против "Росатома", которые Украина уже ввела 5 февраля.

Ермак перечислил по пунктам то, что нужно сделать:

  • заморозить любые новые контракты с "Росатомом" на услуги по обогащению или переработке;
  • заморозить любые новые контракты на строительство атомных электростанций;
  • исключить "Росатом" из Глобального договора;
  • установить контроль над инвестициями "Росатома" в западных странах по соображениям национальной безопасности;
  • исключить "Росатом" из всех межправительственных соглашений и соглашений по исследовательским проектам;
  • задаться целью уменьшить зависимость от "Росатома" ядерных операторов.

"И мы это сделаем. Добить РФ - важная цель, чтобы победить в войне", - констатировал глава Офиса.

Вчера РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.

Кроме того, мы писали, что эксперт Юлия Павицкая, исследовательница KSE Institute, участвующая в подготовке санкционных предложений в группе Ермака-Макфола, оценила масштабы возможных санкций против "Росатома".

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль призвал МАГАТЭ ввести санкции против "Росатома" , поскольку эта компания финансирует войну с Украиной.

Также мы писали, что, по словам руководителя ОП Андрея Ермака, сейчас одной из главных задач Украины является введение санкций против "Росатома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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РосатомАндрей Ермак