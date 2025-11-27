Санкции против РФ: названы "незаметные" цели, способные подорвать военную машину Кремля

Американская группа Dekleptocracy определила несколько направлений санкций, которые считаются "неважными". Но потенциально они также могут стать ключевыми и нанести большой вред армии РФ.

Например, химические вещества, которые используются для производства механических масел и шин для военной техники. Против этого сегмента нет санкций, а тем временем Россия не производит эти вещи в нужном объеме самостоятельно.

Россия без химии

Только несколько компаний изготавливают химические добавки для механических масел - моторного масла для танков и автомобилей. Одна из них - китайская компания Xinxiang Richful, которая сейчас удовлетворяет большинство спроса в России. Поставки составляют до 8 млн тонн в год - тогда как европейские компании прекратили продажи еще в 2022 году.

"Дефицит смазочных материалов серьезно повредит военной машине России", - считает Кристофер Гаррисон, президент группы и бывший эксперт Государственного департамента по вопросам России.

По его словам, эти санкции "нечеткие и специфические", но на самом деле не менее важны, чем ограничения против электроники и нефти. Если заблокировать поставки в РФ из Китая - а Xinxiang Richful имеет офисы в США и вряд ли будет рисковать бизнесом в цивилизованном мире ради РФ - россияне быстро почувствуют кризис.

Еще одно направление - производство шин. Россия почти не имеет внутренних возможностей для производства ускорителей вулканизации и других веществ, которые нужны для изготовления шин для военной техники.

Россия не производит самостоятельно большинство химических веществ в других сферах. В том числе пищевые добавки, химические материалы для фармацевтических препаратов и шампуня, потребностей другой промышленности и тому подобное. Все это импортируется или из Китая, или контрабандой через "серый импорт".

Объектов для санкций еще хватает

Это актуально на фоне того, что в США жалуются, что якобы "исчерпали" все варианты санкций против России.

"Ну, с нашей стороны осталось немного чего для санкций, то есть мы ударили по их крупным нефтяным компаниям, чего все и просили", - заявил недавно государственный секретарь США Марко Рубио.

Однако эксперты не согласны с ним. Они считают, что объектов для санкций все еще крайне много. А делать выводы об эффективности санкций против нефтяных компаний РФ рано - нет обеспечения выполнения вторичных санкций против компаний, которые продолжают покупать нефть из России.

"Успешный режим санкций зависит не только от определения новых целей, но и от обеспечения их внедрения в отношении уже определенных целей... Пока Россия успешно закупает компоненты, необходимые для ее армии, и пока Россия успешно продает свою нефть, среда остается полной целей", - сказал Том Китинге, директор центра финансов и безопасности Королевского института объединенных служб.