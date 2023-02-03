Новый пакет санкций против РФ подразумевает ограничения на 10 млрд евро, - президент Еврокомиссии

Объем ограничений, который будет включать десятый пакет санкций против России, составит 10 млрд евро. Ограничения будут направлены на технологии.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммите Украина-ЕС.

"Россия и российское общество уже платят высокую цену из-за введенных нами санкций. Десятый пакет санкций готовится. Мы планируем ввести его до 24 февраля. Его объем составит около 10 млрд евро", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что новый пакет будет сосредоточен на технологиях, которые не должны быть использованы российской военной машиной.

"Другими словами, мы глубже смотрим на компоненты, найденные, например, в беспилотниках, чтобы удостовериться, что они будут недоступны для России", - заявила она.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что проект десятого пакета антироссийских санкций пока недостаточно силен.

Кроме того, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что будет блокировать возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики.

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