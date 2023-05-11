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Товары ЕС минимум на 1 млрд долларов попали в РФ во время транзита, - FT

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Четверг 11 мая 2023 06:14
Товары ЕС минимум на 1 млрд долларов попали в РФ во время транзита, - FT Фото: РФ с помощью лазейки может получать товары двойного назначения из ЕС (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Только около половины товаров "двойного назначения" на сумму 2 миллиарда долларов, отправленных из Европейского союза в Казахстан, Кыргызстан и Армению, достигли заявленных пунктов назначения. Остальная же часть в ходе транзита могла осесть в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Товары были отправлены в 2022 году из стран Балтии после полномасштабного вторжения России в Украину, когда торговля ЕС с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией выросла "до беспрецедентного уровня".

В ЕС считают, что эти товары, которые могут быть использованы в военных или разведывательных службах и подлежат экспортному контролю, могли ввозиться в РФ напрямую из ЕС под предлогом того, что они находились только транзитом.

Западные чиновники полагают, что такая теневая торговля позволяет стране-агрессору поддерживать экономику во время широкомасштабной войны против Украины и на фоне введенных санкций.

Об исчезновении около половины товаров ЕС по дороге в указанные страны свидетельствуют публичные данные, проанализированные журналистами издания.

В записях были найдены определенные несоответствия, что показывает, что РФ обошла широкие ограничения благодаря посредникам, агентам или поставщикам, которые указывали в таможенных декларациях ЕС неправдивые пункты назначения.

Такая техника помогла Кремлю сохранить доступ к важнейшим европейским продуктам, среди которых компоненты самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины.

Ситуация подчеркивает сложность усилий стран Запада, направленных на то, чтобы закрыть РФ доступ к определенным категориям товаров, находящихся под ограничениями. Подобная теневая торговля, по мнению FT, потенциально является значительном "экономическим костылем" для Москвы.

В публикации также говорится, что настоящая цифра вероятного потока теневого импорта в РФ значительно выше, так как 1 млрд долларов касается лишь выборки ограниченных товаров, которую журналисты сопоставили с данными о международных торговых потоках. Так, "дыра" в торговле, если к примеру рассматривать разрыв между статистическими данными ЕС и Казахстана, составляет 2,9 млрд долларов.

Ранее в мае издание Bloomberg писало, что ЕС готовит новый механизм против стран, которые помогают Москве обходить санкции.

Напомним также, что предложение главы Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен по 11-му пакету санкций против России было разослано государствам-членам. Оно направлено на закрытие лазеек в торговых ограничениях РФ.

Добавим, что, по словам одного из европейских депутатов, переговоры по 11-му пакету санкций ЕС против России могут затянуться.

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