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Евросоюз продлил действие части санкций против России еще на три года

Понедельник 04 декабря 2023 20:35
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Евросоюз продлил действие части санкций против России еще на три года Архивное фото: Евросоюз продлил действие части санкций против России еще на три года (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз сегодня, 4 декабря, продлил часть санкций против России за нарушение прав человека. Они будут действовать почти до конца 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

"Сегодня Совет продлил глобальный режим санкций ЕС в сфере прав человека, направленный против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека во всем мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их продлили на три года, до 8 декабря 2026 года. Действующие ограничительные меры будут и дальше пересматриваться ежегодно.

Против кого введено ограничение

Сейчас санкции распространяются на 67 физических и юридических лиц и 20 юридических лиц. На тех, на кого распространяются ограничительные меры, распространяется запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов.

Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять средства лицам, занесенным в список.

Под санкциями находятся чиновники из РФ

Евросоюз на три года продлил ограничения против бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александра Калашникова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора России Игоря Краснова и директора Росгвардии Виктора Золотова.

Санкции против России

ЕС уже одобрил 11 пакетов санкций против России. Под ограничения попали, например, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Недавно президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что зерно и другие продукты питания с оккупированных территорий Украины должны быть учтены в санкциях против России.

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