Санкции ЕС против Беларуси повлияют на возможности России: разъяснение главы МИД Эстонии

Ограничения, которые Евросоюз ввел против Беларуси, повлияют на возможности России обходить санкции и получать товары для войны в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
По его словам, после того, как сегодня, 1 июля, вступили в силу санкции против Беларуси, обход западных ограничений для России стал более сложным.
Глава МИД объяснил, что текущие санкции против Беларуси лучше привязаны к ограничениям против России, чем предыдущие.
"Тем самым сокращаются возможности России посредством Беларуси получать доступ к ряду товаров, которые нужны России на поле боя в агрессии против Украины", - отметил Цакхна.
Он отметил, что у России уже давно была возможность получать подсанкционные товары через Беларусь. Но новые ограничения существенно это усложняют.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что Евросовет расширил действие антироссийских санкций на Беларусь.
В ведомстве подчеркивали, что такой шаг решают проблему обхода санкций, поскольку между российской и белорусской экономиками есть высокая степень интеграции.
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