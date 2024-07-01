Санкції ЄС проти Білорусі вплинуть на можливості Росії: роз'яснення глави МЗС Естонії

За його словами, після того, як сьогодні, 1 липня, набули чинності санкції проти Білорусі, обхід західних обмежень для Росії став більш складним.

Глава МЗС пояснив, що поточні санкції проти Білорусі краще прив'язані до обмежень проти Росії, ніж попередні.

"Тим самим скорочуються можливості Росії через Білорусь отримувати доступ до низки товарів, які потрібні Росії на полі бою в агресії проти України", - зазначив Цакхна.

Він зазначив, що Росія вже давно мала можливість отримувати підсанкційні товари через Білорусь. Але нові обмеження це суттєво ускладнюють.