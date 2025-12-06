ua en ru
Санкции бьют по Кремлю: Индия уменьшает закупки российской нефти до минимума, - Bloomberg

Суббота 06 декабря 2025 09:22
UA EN RU
Санкции бьют по Кремлю: Индия уменьшает закупки российской нефти до минимума, - Bloomberg
Автор: Валерия Полищук

Импорт российской нефти Индией может упасть до самого низкого уровня почти за четыре года уже в начале 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным участников рынка, в январе поставки могут сократиться до 600 тысяч баррелей в сутки - против рекордных 2,1 млн баррелей в сутки летом. Это следствие давления администрации президента США Дональда Трампа, которая заявляет, что закупки финансируют войну РФ в Украине, а также санкций против "Роснефти" и "Лукойла".

Несмотря на падение, даже такие объемы остаются выше довоенных. Трейдеры прогнозируют, что импорт может снова вырасти, ведь на рынке появляются новые посредники, а Россия ищет обходные пути. Во время визита в Дели российского диктатора Владимир Путин пообещал Индии "бесперебойные поставки топлива", пытаясь удержать своего ключевого покупателя.

Соглашение о торговле с США продвигается медленно, поэтому Дели не спешит полностью подстраиваться под требования Вашингтона. Эксперты отмечают: несмотря на санкции, их не достаточно, чтобы полностью остановить торговую цепочку, пока российская нефть остается дешевле альтернативы с Ближнего Востока или США.

Индийские госкомпании тем временем сокращают закупки, опасаясь санкций, но ряд частных нефтепереработчиков ищет новые схемы и поставщиков. Аналитики предполагают, что в дальнейшем импорт может частично восстановиться благодаря теневому флоту, смене поставщиков и более широким скидкам.

Ключевым остается вопрос позиции Reliance Industries - компании, которая до недавнего времени была крупнейшим покупателем российской нефти. Она приостановила поставки для своего экспортного завода и обещает соблюдать санкции, но имеет действующее соглашение с "Роснефтью", что может добавить до 350 тысяч баррелей в сутки уже в январе.

Сотрудничество России и Индии

Индия почувствовала серьезные экономические последствия сотрудничества с Россией на фоне ее войны против Украины и жесткого санкционного давления со стороны США и ЕС.

В 2025 году Вашингтон повысил пошлины на большинство индийских товаров до 50%. Дополнительные тарифы привязали, в частности, к закупкам российских энергоносителей и вооружения. Это ударило по индийским компаниям, которые активно экспортируют продукцию в США.

Из-за такой ситуации Индия в декабре 2025 года планирует сократить импорт российской нефти до минимального уровня почти за три года. Ранее сообщалось, что энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью остановил закупки российской нефти.

Вместо этого компания активно перешла на поставки с Ближнего Востока и США, приобретя миллионы баррелей после введения санкций против двух крупных российских нефтедобытчиков.

Параллельно индийские власти продолжают сотрудничество в сфере обороны: СМИ сообщали, что Нью-Дели планирует обсудить покупку российских истребителей и систем ПРО во время визита Путина. Также стало известно, что Индия арендует у России атомную подводную лодку на 10 лет стоимостью около 2 млрд долларов.

