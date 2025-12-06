Санкції б’ють по Кремлю: Індія зменшує закупівлі російської нафти до мінімуму, - Bloomberg

Імпорт російської нафти Індією може впасти до найнижчого рівня майже за чотири роки вже на початку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними учасників ринку, у січні постачання можуть скоротитися до 600 тисяч барелів на добу - проти рекордних 2,1 млн барелів на добу влітку. Це наслідок тиску адміністрації президента США Дональда Трампа, яка заявляє, що закупівлі фінансують війну РФ в Україні, а також санкцій проти "Роснефти" та "Лукойлу".

Попри падіння, навіть такі обсяги залишаються вищими за довоєнні. Трейдери прогнозують, що імпорт може знову зрости, адже на ринку з’являються нові посередники, а Росія шукає обхідні шляхи. Під час візиту до Делі російського диктатора Володимир Путін пообіцяв Індії "безперебійні поставки пального", намагаючись утримати свого ключового покупця.

Угода про торгівлю зі США просувається повільно, тож Делі не поспішає повністю підлаштовуватися під вимоги Вашингтона. Експерти наголошують: попри санкції, них не достатньо, щоб повністю зупинити торгівельний ланцюг, поки російська нафта залишається дешевшою за альтернативи з Близького Сходу чи США.

Індійські держкомпанії тим часом скорочують закупівлі, остерігаючись санкцій, але низка приватних нафтопереробників шукає нові схеми й постачальників. Аналітики припускають, що надалі імпорт може частково відновитися завдяки тіньовому флоту, зміні постачальників та ширшим знижкам.

Ключовим залишається питання позиції Reliance Industries - компанії, яка донедавна була найбільшим покупцем російської нафти. Вона призупинила постачання для свого експортного заводу й обіцяє дотримуватися санкцій, але має чинну угоду з "Роснефтью", що може додати до 350 тисяч барелів на добу вже у січні.