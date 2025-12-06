Санкції б’ють по Кремлю: Індія зменшує закупівлі російської нафти до мінімуму, - Bloomberg
Імпорт російської нафти Індією може впасти до найнижчого рівня майже за чотири роки вже на початку 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними учасників ринку, у січні постачання можуть скоротитися до 600 тисяч барелів на добу - проти рекордних 2,1 млн барелів на добу влітку. Це наслідок тиску адміністрації президента США Дональда Трампа, яка заявляє, що закупівлі фінансують війну РФ в Україні, а також санкцій проти "Роснефти" та "Лукойлу".
Попри падіння, навіть такі обсяги залишаються вищими за довоєнні. Трейдери прогнозують, що імпорт може знову зрости, адже на ринку з’являються нові посередники, а Росія шукає обхідні шляхи. Під час візиту до Делі російського диктатора Володимир Путін пообіцяв Індії "безперебійні поставки пального", намагаючись утримати свого ключового покупця.
Угода про торгівлю зі США просувається повільно, тож Делі не поспішає повністю підлаштовуватися під вимоги Вашингтона. Експерти наголошують: попри санкції, них не достатньо, щоб повністю зупинити торгівельний ланцюг, поки російська нафта залишається дешевшою за альтернативи з Близького Сходу чи США.
Індійські держкомпанії тим часом скорочують закупівлі, остерігаючись санкцій, але низка приватних нафтопереробників шукає нові схеми й постачальників. Аналітики припускають, що надалі імпорт може частково відновитися завдяки тіньовому флоту, зміні постачальників та ширшим знижкам.
Ключовим залишається питання позиції Reliance Industries - компанії, яка донедавна була найбільшим покупцем російської нафти. Вона призупинила постачання для свого експортного заводу й обіцяє дотримуватися санкцій, але має чинну угоду з "Роснефтью", що може додати до 350 тисяч барелів на добу вже у січні.
Співпраця Росії та Індії
Індія відчула серйозні економічні наслідки співпраці з Росією на тлі її війни проти України та жорсткого санкційного тиску з боку США та ЄС.
У 2025 році Вашингтон підвищив мита на більшість індійських товарів до 50%. Додаткові тарифи прив’язали, зокрема, до закупівель російських енергоносіїв та озброєння. Це вдарило по індійських компаніях, які активно експортують продукцію до США.
Через таку ситуацію Індія у грудні 2025 року планує скоротити імпорт російської нафти до мінімального рівня майже за три роки. Раніше повідомлялося, що енергетичний гігант Reliance Industries з 20 листопада повністю зупинив закупівлі російської нафти.
Натомість компанія активно перейшла на постачання з Близького Сходу та США, придбавши мільйони барелів після введення санкцій проти двох великих російських нафтодобувачів.
Паралельно індійська влада продовжує співпрацю у сфері оборони: ЗМІ повідомляли, що Нью-Делі планує обговорити купівлю російських винищувачів та систем ПРО під час візиту Путіна. Також стало відомо, що Індія орендує у Росії атомний підводний човен на 10 років вартістю близько 2 млрд доларів.