Не Орбан: у Зеленского озвучили, кто мешает одобрить 20-й пакет санкций против РФ

Наибольшие споры при одобрении 20-ого пакета санкций против РФ вызывает пункт о полном запрете предоставления морских услуг для перевозки российской нефти и нефтепродуктов. Две страны ЕС блокируют принятие этого положения.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире "Мы Украина" заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, Греция и Мальта выступают против так называемого Full Maritime Service Ban - полного запрета предоставления морских услуг на транспортировку российской нефти.

"И это довольно странно, потому что в начале января выглядело, что все с этим согласны, в том числе и Греция, и Мальта. Сейчас Греция и Мальта решили поиграть в политические игры и не хотят отпускать этот пакет с этим положением", - заявил Власюк.

Уполномоченный президента добавил, что введение этого ограничения для РФ лишило бы Москву до конца года не менее 17 млрд долларов дохода от продажи нефти.

Как утверждает Власюк, для РФ вышеупомянутая сумма - это хоть какая-то прибыль на фоне погружения в убытки, если Кремль ее не получит.

Известно, что в прошлом году агрессор недополучила 24 млрд долларов от экспорта нефти именно из-за действия санкций.