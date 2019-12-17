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Санкції США ускладнять будівництво "Північного потоку-2" в Данії

Новини » Політика     17.12.2019 - 18:49
Санкції США ускладнять будівництво "Північного потоку-2" в Данії
Ілюстративне фото (facebook.com-oilcapital.ru)

Німеччина перевірить, як можливі санкції США можуть відбитися на реалізації проекту

Санкції Сполучених Штатів Америки (США) ускладнять будівництво газопроводу "Північного потоку-2" в Данії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Повідомляється, що Німеччина перевірить, як можливі санкції США проти "Північного потоку-2" можуть відбитися на реалізації проекту.

“Уряд Німеччини не виключає, що оголошені санкції будуть перешкоджати роботі щодо прокладки труб в данській економічній зоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що уряд Німеччини збирається почекати перехідний період, який триватиме 30 днів. Якщо протягом цих днів трубопровід за цей час не добудують, тоді уряд буде думати як реагувати на санкції.

Нагадаємо, США запевнили Україну, що санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", будуть негайно введені, якщо будівництво не буде припинено.

Як повідомляло РБК-Україна, Конгрес США включив 9 грудня в оборонний бюджет на 2020 рік санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

Раніше в Німеччині заявляли, що ці санкції загрожують суверенітету ЄС. Комітет німецької економіки розцінює санкції США проти газопроводу як атаку на суверенітет Євросоюзу і несприятливий сигнал для досягнутих в Парижі угод.

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