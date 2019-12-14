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США запевнили Україну у санкціях проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика     14.12.2019 - 14:52
США запевнили Україну у санкціях проти "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Санкції проти газопроводу будуть введені, якщо будівництво не припиниться

Сполучені Штати Америки запевнили Україну, що санкції проти компаній, які будують газопровід "Північний потік-2", будуть негайно введені, якщо будівництво не буде припинене. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Так, під час візиту до Вашингтону віце-прем'єр-міністр Дмитро Кулеба отримав запевнення, що США готові ввести санкції проти "Північного потоку-2", якщо будівництво газопроводу не припинять самостійно.

"Кулеба отримав запевнення, що санкції, включені до закону про оборонний бюджет, будуть якнайшвидше ухвалені у Сенаті Конгресу США, негайно підписані президентом США і впроваджені, якщо компанія, яка укладає трубу "Північного потоку-2", самостійно не припинить підсанкційну діяльність", - розповіли в уряді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ухвалили оборонний бюджет на 2020 рік, який включає в себе санкції проти газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Також РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав санкції США щодо газопроводу "Північний потік-2" втручанням в європейську енергетичну політику. Маас наголосив, що європейська енергетична політика вирішується в Європі, а не у Вашингтоні.

Крім того, в російському МЗС заявили, що санкції США щодо російських газопроводів не зупинять їх будівництво. За словами представників Кремля, Вашингтон нібито робить все, щоб зіпсувати відносини з Москвою.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСеверный поток-2
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