Санкції США позначаться на економічних інтересах Путіна, - Білий дім

Американські санкції у разі вторгнення Росії в Україну позначаться на ділових і економічних інтересах президента Володимира Путіна. Обмежувальні заходи вдарять по всьому російському керівництву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що будь-який пакет санкцій буде виходити далеко за рамки того, що було зроблено при введенні рестрикцій у 2014 році.

"Це включає наслідки для ділових і економічних інтересів президента Росії Володимира Путіна і керівництва російського уряду", - заявила Псакі.

Вона підкреслила, що політика американського уряду традиційно полягає в тому, що він публічно не "виключає жодних варіантів дій" до безпосереднього введення санкцій.

При цьому представник Білого дому дала зрозуміти, що це не означає, що все, про що говорилося останнім часом буде в первісному пакеті санкцій.