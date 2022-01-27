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Санкції США позначаться на економічних інтересах Путіна, - Білий дім

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Вашингтон, Четвер 27 січня 2022 00:27
Санкції США позначаться на економічних інтересах Путіна, - Білий дім Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Американські санкції у разі вторгнення Росії в Україну позначаться на ділових і економічних інтересах президента Володимира Путіна. Обмежувальні заходи вдарять по всьому російському керівництву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що будь-який пакет санкцій буде виходити далеко за рамки того, що було зроблено при введенні рестрикцій у 2014 році.

"Це включає наслідки для ділових і економічних інтересів президента Росії Володимира Путіна і керівництва російського уряду", - заявила Псакі.

Вона підкреслила, що політика американського уряду традиційно полягає в тому, що він публічно не "виключає жодних варіантів дій" до безпосереднього введення санкцій.

При цьому представник Білого дому дала зрозуміти, що це не означає, що все, про що говорилося останнім часом буде в первісному пакеті санкцій.

Нагадаємо, за словами експертів, санкції проти Кремля, які може ввести Захід у разі нового російського вторгнення в Україну, можуть особливо відбитися на держбюджеті РФ, особливо чутливим буде удар по основі російського експорту-нафти і газу.

Додамо, американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, при цьому обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

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