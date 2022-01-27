Санкции США скажутся на экономических интересах Путина, - Белый дом

Американские санкции в случае вторжения России в Украину скажутся на деловых и экономических интересах президента Владимира Путина. Ограничительные меры ударят по всему российскому руководству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано при введении рестрикций в 2014 году.

"Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента России Владимира Путина и руководства российского правительства", - заявила Псаки.

Она подчеркнула, что политика американского правительства традиционно заключается в том, что оно публично не "исключает никакие варианты действий" до непосредственного введения санкций.

При этом представитель Белого дома дала понять, что это не означает, что все, о чем говорилось в последнее время будет в первоначальном пакете санкций.